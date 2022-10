Tezanos explica el último CIS: "La imagen de Feijóo se ha deteriorado en los últimos meses"

Europa Press News via Getty Images

Preguntado por este sondeo, José Félix Tezanos , presidente del CIS, ha explicado este martes, en un desayuno informativo, que esto se debe a que la imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , no pasa por su mejor momento en las últimas semanas.

Sin embargo, dice el responsable de este organismo, “en un momento dado alguien decidió y se dio cuenta que eso no era cierto y hubo muchos cambios”, ha dicho en referencia a la crisis interna en el PP que provocó la dimisión de Casado.

Según el presidente del CIS, el líder del PP “era una persona que tenía la ventaja de ser desconocido más allá de Galicia”, pero tras su salto a la política nacional “en una serie de debates se ha podido confrontar que el señor Feijóo no tenía algunos de los conocimientos que algunas personas estiman que son necesarios para tener determinados liderazgos en temas económicos”.

“Hubo varios errores y varias situaciones y finalmente hubo el debate en el Senado”, entre Feijóo y Sánchez. Según Tezanos, para aquel momento, a mediados de septiembre, “hubo mucha gente que me estaba anticipando que el olfato le decía que estaba habiendo cambios”.

El responsable del CIS pide no mirar sólo el dato de la intención de voto, sino también la simpatía por los partidos, la preferencia por el presidente del Gobierno, la puntuación de los líderes políticos...

Y ha defendido que las encuestas del CIS son “muy contrastadas” porque la muestra es cercana a las 4.000 personas. “Cuando se compara encuestas y se dice que no coincide con otras, hay que tener en cuenta que una del CIS vale por cuatro de las que se hacen de las otras”.

““Nunca he falsificado un dato. Me retiraría si falsifico un dato”, dice Tezanos”

Tezanos ha defendido los resultados de los barómetros del CIS y ha asegurado que de 23 estudios, sólo no ha acertado en uno, el de las elecciones en Castilla y León. En ese caso, dice el sociólogo, la diferencia entre PP y PSOE fue de 2.000 votos.

Reconoce Tezanos que es del PSOE y que no ha dejado ni dejará de ser del PSOE, pero dice que todos tienen ideología y deja clara una cosa: “Nunca he falsificado un dato. Me retiraría si falsifico un dato”.