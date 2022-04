"¿Tienes amigos en política?": Vicente Vallés responde con toda rotundidad a la pregunta

En una entrevista en Castilla y León Televisión , Vallés ha admitido que esa es una situación “que uno no quiere provocar” pero ha matizado: “Lo que no van a provocar quienes hacen eso es que nos callemos”.

“Yo, por ejemplo, me informo con medios de muy diferente línea informativa, que creo que es lo mejor para luego cada uno sacar su propia conclusión”, ha explicado Vallés, quien ha dejado claro que él tiene la manera de hacer periodismo que hacen en Antena 3: “La que consideramos que debemos hacer y eso puede tener algunas consecuencias de vez en cuando porque unos partidos de aquí o de allá se puedan enfadar porque hemos dicho una cosa que no les ha gustado. Pero no hacemos información para gustar a unos u a otros”.