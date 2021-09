"Tienes un coño como esta mesa": Irene Montero reacciona así tras la frase de Quique Peinado

El periodista Quique Peinado ha sorprendido a Irene Montero al asegurar que la ministra de Igualdad “tiene un coño como esta mesa de grande”.

Peinado ha hablado así durante una entrevista en Buenismo Bien, de la Cadena Ser, en la que ha querido poner en valor la valentía de Montero en determinados asuntos como la ley trans.

“Tengo la obligación de hacer políticas públicas que garanticen derechos humanos”, ha subrayado la ministra justo antes de que Peinado interviniese: “La frase con la que quiero cerrar: se puede estar de acuerdo o no, pero tiene que quedar claro que tiene un coño como esta mesa de grande, porque hay que plantearse”.

Montero no ha podido evitar la risa y finalmente ha acertado a decir: “Es un piropo muy bonito”.

Por lo demás, Montero ha explicado que ha dedicado sus vacaciones a llevar a sus hijos a la playa porque no conocían el mar, aunque ha lamentado no poder ir a las playas españolas “para asegurar que todo fuese bien porque el año pasado fue muy difícil”.

La ministra ha explicado que lo que hace que merezca la pena es tener “lealtad y amistad y cuidar los vínculos que te sostienen apegada a la tierra”: “Mis zonas de seguridad son mis amigas, mi familia, mi organización política...”.

Montero ha admitido que en política “no se puede mostrar debilidad porque la política es un ámbito muy masculino”.

“Yo no he ido muchos años a terapia, pero sí he ido años y lo dejé muy abruptamente porque no tenía tiempo y nunca he vuelto. Recurrentemente digo: 'Me molaría, porque conversar con alguien especializado en acompañarte y poder escuchar quién eres, qué problemas tienes... me parece que no es ninguna debilidad, al contrario, demuestra muchísima fortaleza”, ha explicado.