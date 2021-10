'Tina', una mujer negra, maltratada y mayor abre temporada en la Gran Vía de Madrid

La historia es sencilla. La de cómo una niña de clase obrera de un pueblo de Tennessee, nacida en una familia desestructurada, llega a ser una estrella mundial y global. De cómo de cantar en la iglesia de su pueblo, en la que su padre era predicador y ella cantaba por el simple placer de hacerlo, llega a congregar a más de ciento ochenta mil personas para oír su Simply the best en Brasil.

Una mujer que decidió dar el paso después de mucho tiempo y abandonarlo. Pero a la que él no estaba dispuesto a dejar escapar, consciente de que con ella se iba su gallina de los huevos de oro. Por lo que le prohibió que cantase las canciones que les habían hecho populares y les habían llevado de gira por todo Estados Unidos, incluso les habían llevado a la televisión nacional.

Una mujer que con ¡cuarenta! años era considerada mayor. Al menos, según las discográficas de los ochenta. Lo que la hacía un producto caducado para industria, y que tuvo que hacer su particular travesía en el desierto, personal y profesional, antes de convertirse en la estrella global que es y de encontrar el amor. Un amor que ella se negaba porque él tenía dieciséis años menos y eso, le habían enseñado que a las mujeres no les estaba permitido. A lo que se añadía que era blanco, algo que su familia no le iba a perdonar.