“No creo en la política de insultos ni de trincheras, sino en la política de las propuestas y en una confrontación honesta”

“Lo mínimo que se le puede pedir a un político es educación”

“Os pido que contribuyáis todos los días a volver a dignificar el parlamentarismo español”

“Prefiero una crítica razonada a un titular llamativo”

El pasado 14 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue preguntada por la medida que ha aprobado el Gobierno de permitir bajas laborales por menstruaciones dolorosas e incapacitantes y respondió de esta manera: “La única regla que me importa es la regla de tres, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género y es a lo que me debo, no a estas cuestiones, que creo que no solucionan nada”.