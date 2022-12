Todos los vehículos que no podrán circular por la M-30 en 2023

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El año nuevo trae novedades en lo que respecta a los permisos de movilidad en carretera dentro de Madrid. Los turismos A que no estén ‘empadronados’ en Madrid y los que no paguen en la capital el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), no podrán circular por la M-30 desde el 1 de enero, según una decisión del Ayuntamiento.



El Consistorio justifica las restricciones a los vehículos más contaminantes, los de clasificación ambiental A, basándose en la ordenanza de Movilidad Sostenible “para continuar mejorando la calidad del aire”, además de “cumplir con la directiva europea”.