Todos no somos Younes: por qué los crímenes racistas importan menos

DIMA/Europa Press via Getty Images

DIMA/Europa Press via Getty Images Manifestación contra el racismo en Cartagena (Murcia) el 27 de junio de 2021, tras el asesinato de Younes Bilal en Mazarrón.

“Son casos muy seguidos, no podemos estar callados. La comunidad marroquí y migrante no está tranquila”, advierte Sabah Yacoubi , presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en Murcia. Yacoubi es consciente de que racismo, xenofobia e islamofobia hay “en todos sitios, en todos los países”, pero cree que lo que está ocurriendo en Murcia en los últimos meses es a otro nivel. “La gente tiene miedo. Este es un tipo de racismo que llega al asesinato… es muy peligroso”, sentencia.

Antumi Toasijé , presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ( CEDRE ), considera que estas cifras no se aproximan a la realidad, ni en Murcia ni en el resto del país. “Una cosa es el número efectivo de agresiones racistas y otra cosa es que se conozcan o que se denuncien”, dice.

DIMA/Europa Press via Getty Images

DIMA/Europa Press via Getty Images Manifestación contra el racismo y la xenofobia en Cartagena (Murcia) el 27 de junio de 2021. En el cartel de la foto se pide "justicia" para Mimoun Koutaibi.

El caso del joven de 22 años golpeado con una barra de hierro está rodeado de hermetismo. En la denuncia, la familia cuenta que el agresor, compañero de Mimoun en la empresa Primafrio, lo atacó porque su jefe lo había despedido a él con el argumento de que “ el moro [Mimoun] trabaja mejor que tú ”. La empresa, por lo pronto, se ha lavado las manos, y la Policía no ha dado más detalles sobre la investigación. Mientras, el chico de origen marroquí permanece en la UVI desde hace mes y medio.

Precisamente el caso de Mimoun Koutaibi no salió a la luz hasta varios días después, cuando se produjo el asesinato de Younes Bilal. “La familia de Mimoun no tuvo fuerza ni apoyo para denunciarlo hasta entonces”, cuenta Paulino Ros , periodista, sociólogo y autor del blog Islam en Murcia .

En la Región de Murcia viven unas 220.000 personas migrantes, la mayoría procedentes de Marruecos y de Ecuador, y la mayoría empleadas en condiciones precarias en el campo y en el trabajo doméstico. A menos que consigan la nacionalidad española, los marroquíes no tienen derecho a voto . Los ecuatorianos sí pueden votar, pero sólo en las elecciones municipales, previa inscripción.

Paulino Ros hace un análisis parecido. “En nuestro país hay un racismo latente desde hace mucho tiempo, pero además las personas migrantes están desprotegidas por la ley y, cuando llega la legitimación del discurso de odio por parte de los políticos, prende la mecha y puede pasar cualquier cosa”, señala. “En Murcia se ha normalizado que ese discurso esté en el Gobierno, y para mí no es normal. En otros países no se está permitiendo”, recalca Ros. En las elecciones generales de 2019, Vox fue la fuerza más votada en Murcia .

DIMA/Europa Press via Getty Images

DIMA/Europa Press via Getty Images Manifestación contra el racismo en Cartagena (Murcia) el 27 de junio de 2021, tras el asesinato de Younes Bilal en Mazarrón.

“Como los extranjeros no tenemos derecho a voto, no les importamos a los políticos”, lamenta Sabah Yacoubi. La presidenta de ATIM en Murcia reflexiona también con tristeza sobre la respuesta que dio la sociedad española al asesinato de Younes Bilal. “En las manifestaciones que convocamos por el asesinato de Younes [en varias ciudades de España], vimos que el 98% de las personas que fueron eran marroquíes. ¿Dónde está la sociedad española para condenar los casos de racismo?”, plantea Yacoubi.

En su opinión, “las mismas diferencias que existen a la hora de discriminar son las que existen a la hora de sentir empatía”. “En el momento en el que no valoramos las vidas negras, las vidas moras, las vidas gitanas, igual que la vida de las personas blancas, tampoco sentimos la misma empatía o la misma solidaridad cuando ocurre un crimen de este tipo”, sostiene Gerehou.

Gerehou insiste en que no quiere hacer “ninguna competición entre víctimas”, pero sí “tratar de pensar por qué determinados casos como el de Younes —un hombre inocente sentado en un bar, al que le dicen ‘no queremos moros aquí’ y le pegan tres disparos— no nos sacuden tanto, qué es lo que hace que nos pase más desapercibido, que estemos casi inmunizados”, plantea.

“Hemos perdido estas dos vidas porque en la sociedad está aumentando el discurso de odio contra los migrantes y contra las personas LGTBI, pero creo que no se le está dando el mismo valor”, lamenta la presidenta de ATIM. “El de Younes también fue un crimen de odio, pero parece que hay una doble vara de medir”, recuerda.

Yacoubi no quiere entrar a hacer comparaciones, y condena “fuertemente” el asesinato del “pobre Samuel”, pero no puede evitar sentir agravio cuando analiza la respuesta política y social a ambos casos. En el de Samuel Luiz , “vimos cómo Pedro Sánchez escribió en Twitter su condena , y en cambio en ningún momento envió un mensaje por el asesinato de Younes”, se duele.

Antumi Toasijé coincide en señalar que, en general, “hay muy poca preocupación hacia los actos racistas” en la sociedad, y advierte de que “hay que tener mucho cuidado con minimizar el fenómeno y restarle importancia, porque esto puede ser la antesala de persecuciones sociales”.

Para el presidente del CEDRE, la clave está precisamente en empezar a reconocer y frenar los pequeños actos xenófobos si se quiere evitar en el futuro delitos mayores. “Para que una persona llegue a cometer un asesinato racista o una agresión racista violenta, seguramente con anterioridad ha cometido otras muchas infracciones que no hay sido condenadas”, razona Toasijé. “Si esa persona que ha hecho comentarios racistas hubiera recibido algún reproche por su comportamiento, probablemente no habría llegado a cometer el crimen”, explica. El racismo, insiste, es algo “cotidiano” y “sistémico”, no sucesos puntuales. Y atraviesa la política, la judicatura y toda la sociedad, añade.