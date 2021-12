Martin Trabalik via Getty Images/EyeEm

Martin Trabalik via Getty Images/EyeEm Imagen de archivo de un niño en un campo de refugiados

Las migraciones son un hecho consustancial a la especie humana. Los movimientos de población han forjado identidades, países, culturas, religiones, realidades nacidas todas ellas de la movilidad humana de mujeres y hombres por el planeta, de la búsqueda de recursos, paz o futuro. Todos somos migrantes porque todos llevamos dentro la simiente del viaje que un día emprendieron nuestros abuelos o tatarabuelos de un lugar a otro. Esto aplica en todo el mundo, pero en Latinoamérica, en África es una realidad cotidiana, los latinoamericanos y africanos van y vienen como siempre han hecho, ignorando fronteras que hasta hace unas décadas ni siquiera estaban ahí, anhelando una vida mejor de la que dejan atrás para trabajar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural de los países de acogida.

Estos últimos años, hemos sido testigos de cómo las personas migrantes de Guatemala, Honduras etc, atraviesan a pie Latinoamérica hacia EEUU, imágenes dramáticas acompañadas de muertes a veces, y que deberíamos evitar con el desarrollo de políticas migratorias concertadas con los países de tránsito y de origen.

En cuanto al continente africano, más de la mitad de sus movimientos migratorios se producen dentro del continente, de un país a otro, y tan solo uno de cada cuatro de ellos se dirige hacia Europa. La percepción europea de que estamos ante una salida desesperada del continente de millones de hambrientos choca con la realidad: sólo unas pocas decenas de miles logran alcanzar la otra orilla, la nuestra, un país que, según todas las previsiones y estudios y dada nuestra tasa de envejecimiento, necesita trabajadores a marchas forzadas para sostener nuestro sistema de bienestar.

Y es que el supuesto problema migratorio en Europa no es de seguridad, sino de derechos humanos. La principal razón que explica que cientos de jóvenes africanos mueran en el Atlántico y el Mediterráneo cada año -en 2021 ya hemos superado el millar según estimaciones que siempre se quedan cortas- es porque prácticamente hemos cerrado todas las puertas de acceso.

No hay visados, no hay opción legal. La peligrosidad de los viajes en pateras, cayucos o embarcaciones hinchables es directamente proporcional a las trabas que les ponemos. No es el mar o las migraciones, o las redes de tráfico de personas las que matan, eso son instrumentos; lo que mata son las fronteras blindadas de Europa.