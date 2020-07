Tokio, en alerta máxima por el repunte de casos de covid-19

La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, ha anunciado este miércoles que la prefectura japonesa pasa a estar en máxima alerta debido al repunte de los casos de coronavirus, al tiempo que ha instado a los ciudadanos a evitar los locales que no cumplan las medidas de seguridad, aunque no ha ordenado su cierre.

“Hemos decidido que necesitamos elevar el nivel de alerta para avisar a los residentes de que la infección se está propagando”, ha dicho Yuriko en una comparecencia, según recoge la cadena japonesa NHK.

En las últimas 24 horas, la prefectura de Tokio ha registrado otros 165 casos, con lo que ya son varios días con cifras de tres dígitos en los nuevos positivos, lo que ha alertado a las autoridades regionales.

El número de casos no rastreados podría ser 16 veces mayor

“En cuatro semanas, el número de casos cuyo origen no se puede rastrear podría ser 16 veces mayor que el actual, eso significa unas 1.200 personas. Si sigue subiendo, en ocho semanas a partir de ahora la cifra se verá multiplicada por 256”, ha dicho el director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Ohmagari Norio.

La gobernadora ha aconsejado a los residentes en Tokio que no vayan a los sitios donde no se respetan las medidas preventivas. “Quedaos lejos de los restaurantes y bares que no están siguiendo las instrucciones, como una ventilación adecuada, gel de manos y mascarillas”, ha dicho Koike.

En concreto, ha pedido a los vecinos de Tokio que eviten beber alcohol. “Cuando bebéis alcohol es más probable que habléis más alto” facilitando así la propagación del virus, ha señalado.

Sin embargo, a pesar de todas estas recomendaciones, la líder regional no ha dado orden de cerrar los locales que no cumplan las medidas ideadas para frenar el avance del coronavirus.

Al margen de Tokio, Japón ha experimentado una subida general de las personas contagiadas, contando ya cerca de 23.000, incluidos unos mil muertos. Por ejemplo, en la pasada jornada Okinawa ha registrado otros 61 positivos, cifra récord para esta prefectura desde que se levantó el estado de emergencia en el país, el pasado mes de mayo.