Toni Cantó: "Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana por escribir en español"

Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianas, ha generado polémica con las declaraciones que ha hecho durante el debate de investidura de Ximo Puig, candidato del PSOE a presidir la Comunidad Valenciana.

Hablando de cultura, Cantó ha criticado la política lingüística y cultural del gobierno valenciano de Puig durante la última legislatura.

“La cultura no tiene que ver con la identidad, sino con la universalidad. Ha hablado de Miguel Hernández. ¡Ustedes son los de la lengua única! Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la comunidad valenciana en la que lleva cultura el señor [Vicent] Marzà, porque no habría tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano. No habría podido estudiar en español, ¡qué me hablan de exclusión!”, ha dicho Cantó.

Palabras por las que Cantó ha sido ‘trending topic’ en Twitter, donde muchos le han recordado que Hernández murió en la cárcel encarcelado por el franquismo y que su partido, Ciudadanos, gobierna junto a la ultraderecha de Vox.