Toni Cantó , ex director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y presentador de Con Toni en 7NN, ha sorprendido a todos en el programa de este sábado al romper una lanza a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , tras los lapsus que sufrió el pasado miércoles en un acto en Kenia.

“Muchas gracias, es un gran honor ser uno de los primeros líderes internacionales visitando al presidente de Senegal y espero trabajar juntos...”, explicó, hasta que William Ruto le avisó. “Oh, Kenia, sorry, sorry (Oh, Kenia, perdón, perdón)”, matizó.