Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El presidente de Cataluña, Quim Torra.

El president catalán, Quim Torra, ha asegurado este viernes que el acuerdo al que han llegado PSOE y ERC no le vincula e insiste en la autodeterminación de Cataluña. Torra ha advertido que no será el presidente que la aparque y ha reprochado a su socio en el Govern que en el acuerdo que han suscrito no aparezca el relator. El Ejecutivo catalán, ha insistido, iniciará su propia negociación con el Ejecutivo español cuando este esté constituido.

Los republicanos acordaron este jueves con los socialistas establecer una mesa de diálogo entre el Govern y Moncloa para abordar sin vetos el “conflicto político”. Las conclusiones de esa negociación, que empezará en menos de 15 días desde la previsible investidura de Sánchez el próximo 7 de enero, se someterán, “en su caso”, a consulta en toda Cataluña, pese al rechazo de Torra.

El presidente Torra ha dicho que esa consulta en Cataluña debe ser sobre la independencia y que el proceso de negociación debe tener “garantías”. El dirigente de Junts per Catalunya recalcó este jueves a Pere Aragonès, su vicepresidente en el Palau y coordinador nacional de ERC, que el Govern no asume como propio el pacto entre Esquerra y PSOE.

Torra insistió ante su socio —y gran rival en el seno del independentismo— que cualquier negociación futura con el Estado debe permitir una “votación clara sobre la independencia” en Cataluña. El coordinador de ERC animó a Torra a defender juntos la autodeterminación en la mesa de negociación que los republicanos han acordado con los socialistas.

La diputada de Junts per Cataluña en el Congreso, Laura Borràs, no escondió este jueves la “fractura” que ha abierto las negociaciones de su socio de Gobierno con el PSOE. Algo que puede llevar a un “escenario de elecciones anticipadas” en Cataluña. Esos comicios, advirtió Borràs, también se podrían producir si la Junta Electoral Central inhabilita este viernes a Torra por desobedecer al organismo electoral y no retirar los lazos amarillos.

No obstante, ese paso parece difícil, puesto que la sentencia que condenó a Torra no es firme.

Un acuerdo cuestionado

Desde que este jueves se conoció el contenido del acuerdo entre PSOE y ERC, han sido varias las voces que han reprochado a los socialistas los términos que han empleado y la “total ausencia en la referencia a la Constitución”. Una de las más contundentes ha sido la del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, quien anunció el cambio de voto en la investidura de Sánchez. Los cántabros votarán no.

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha aclarado este viernes que la Constitución no limita lo que se pueda acordar en la mesa de negociación: “Hemos identificado que el marco legal es el ordenamiento jurídico democrático, y esto va mucho más allá de la Constitución”. Sin embargo, Borràs no ha explicado qué es el “ordenamiento jurídico democrático”.