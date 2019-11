Torrent: "La independencia costará mucho más dolor de lo que nos habíamos imaginado"

“Que no se equivoquen, no nos arrodillaremos. Si se pensaban que con un siglo de condena claudicaríamos, no saben que no pararemos hasta conseguir la libertad”, ha aseverado Torrent, que ha dicho que la independencia es “una necesidad ante el pisoteo de derechos por parte del Estado”.



A las puertas de Lledoners, Torrent ha señalado que la prisión solo es “una fase en el camino de la libertad”.



“Los que estamos aquí, los que estamos fuera, tenemos el derecho de estar a la altura de las circunstancias. Son los sueños de nuestros abuelos y las esperanzas de nuestros hijos, y no los traicionaremos nunca”, ha remachado el presidente del Parlament.



Por eso, ha pedido “desbordar las urnas de democracia” el próximo 10 de noviembre para “ganar” unas elecciones “que ni queríamos ni habíamos elegido”.