Trampantojo de la ultraderecha

Pool via Getty Images Imagen de archivo de Santiago Abascal, líder de Vox, en el Congreso.

La ultraderecha tiene mucho que ocultar. En condiciones normales de presión y temperatura política, la irresponsable organización de las manifestaciones por la ‘libertad’ y contra las mascarillas y el confinamiento, aquellas caceroladas que bajaron de los balcones a las calles, sin duda han tenido su efecto, quizás directo o puede que indirecto, en los rebrotes que están multiplicando los contagios en España. Si no por contacto, sí por predicación: hasta el repunte de nuevos casos (qué casualidad, el miedo no tiene ideología) muchos descerebrados llenos de odio bramaban aún, a pesar de la evidencia científica, contra las medidas de protección… y defendían en las redes sociales las más disparatadas, patéticas y sociopáticas teorías de la conspiración.

De entrada es Abascal el que una vez más le marca con su histrionismo la agenda política a Pablo Casado, quien ya tiene contraída una hipoteca, a interés variable al alza: los acuerdos de gobierno con la extrema derecha principalmente en Madrid y en Andalucía, pero no solamente, que son inseparables de un discurso cada vez más radicalizado de los populares, que en Europa los aleja de los conservadores de las democracias ‘tranquilas’ o en plenitud –la británica (a pesar del Brexit), la alemana, la holandesa, la francesa…– y los acerca a los de las democracias ‘autoritarias’ a la húngara o a la polaca manera.

No es una casualidad que Santiago (‘y cierra España’, como el ‘matamoros’ con tumba oficial en la Catedral de Santiago de Compostela) Abascal haya elegido este preciso momento para anunciar solemnemente que en septiembre presentará una moción de censura al presidente Pedro Sánchez.

Una moción de censura en esta coyuntura, aunque sus promotores no tengan idea de lo que les voy a decir, sigue fielmente la línea argumental del consejo que le dio a dos jóvenes pero prometedores políticos Lord Lyndhurst, el lord canciller tory, según nos cuenta André Maurois en sus biografías. “No se defiendan jamás ante una asamblea popular sino atacando. El auditorio, gozando del placer que le procura el nuevo ataque, olvidará aquél del que se os hizo objeto”. Sus dos atentos ‘aprendices’ en aquella cena aprendieron rematadamente bien: fueron dos de los más grandes oradores y polemistas de Westminter: Disraeli y Gladstone. Nunca pararon de atacarse.

El argumentario catastrofista abascaliano incluye todos los temas clásicos de la ultraderecha patriótico-populista-supremacista y emergente mundial, incluida la que tiene a Donald Trump por trastornado en jefe. La derecha, de todas formas, siempre ha aprovechado la ocasión para defender la ‘soberanía nacional’, incluso para que la gente se muera de hambre. Cuando Felipe González negociaba a poco de ingresar España en el Mercado Común los fondos de cohesión, una ayuda del norte rico al sur pobre, José María Aznar lo llamó despectivamente “pedigüeño”. Aunque no había patriotismo alguno en ello, había un cálculo electoral: esas contribuciones solidarias al desarrollo español beneficiaban electoralmente, como es natural, al que las consiguiera: Felipe González y el PSOE. Y había que impedirlo, o mejor, retrasarlo. Es como un tic.

Algo similar ocurre ahora con los fondos UE para la reconstrucción, de los que España recibirá un total de 147.000 millones de euros. El PP se dirigió a los partidos del grupo popular europeo para que vigilaran atentamente el uso de este dinero y se impusieran severas condiciones; la jefa de delegación del PP en Bruselas, Dolors Monserrat, envió un documento en el que daba a entender que la democracia española tenía zonas de sombra. Coincidiendo con Puigdemont, por cierto.

Creo que de alguna manera ciertos nostálgicos del pasado nacional-católico y de las JONS tienen en la cabeza lo bien que les vino a los golpistas cívico-militares y mediáticos del 36 que las democracias europeas cometieran el tremendo error de dejar de lado a la república española y le negaran o impidieran con la letra microscópica toda clase de ayudas. Muchos ‘voxiferantes’, o ‘voxiferiantes,’ estarían encantados con una España quebrada y abandonada con las masas hambrientas tomando las calles. A Hitler le vino estupendamente la incapacidad y falta de decisión de la república de Weimar ante el nacional-populismo. Lo sé, es terreno pantanoso. Pero a los pantanos y a las arenas movedizas conviene señalizarlos, y advertir de su peligro.

Un paréntesis: en una de mis frecuentes conversaciones por ‘wassap’ con un amigo y admirado profesor, científico pero de formación renacentista, de la Universidad de Las Palmas, éste me decía una hora antes de ponerme a rescribir esta ‘columna’: “la estrategia del ruido es evidente… cuando el hambre aprieta solo piensas en comer… es curioso en este sentido como la misma clase obrera de las ciudades se está alineando con sus ‘postulados’ simplistas y sus banderas… ya no son solo contra los inmigrantes, los gays, o las ‘feminazis’… todo lo que signifique remover las vísceras le viene bien… qué cerca estamos de repetir la Historia, y no en la convocatoria de septiembre precisamente”.

Una vez aprobado por fin este gigantesco ‘Plan Marshall’ como se le está llamando, llega otra ola de ataque: el descrédito y la manipulación. Se trata de convertir en un peligro un beneficio neto, con el tramposo argumento de que en realidad es un ‘rescate’… como el del PP, que dio lugar a los ‘recortes’. Vox lo complementa con la retórica propia: implica, proclama, una pérdida de soberanía nacional. Obviamente… Entrar en la UE llevó consigo ceder parcelas importantes de soberanía, como todos los miembros. En eso consiste la Unión. Pero ese fondo para reconstruir la economía y el dañado estado de bienestar en muchos países no beneficia solamente a España. Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia… etcétera, accederán a él.