"Tramposa", "querido", "tú sabrás": Rifirrafe entre Monedero y Teresa Rodríguez en Twitter por los ERE

EFE / TVE Teresa Rodríguez y Juan Carlos Monedero

(1/2) Incomprensible la condescendencia con los corruptos, "pobrecitos". ¡9 años de inhabilitación! decía el otro día un parado en el bus, ¿eso qué es?



Os imagináis que digo: "yo creo que Esperanza Aguirre es una mujer honesta". Toma ya. pic.twitter.com/wTzWrk8sc3 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

El politólogo ha contestado criticando que Rodríguez publicase “una frase” cortada. “Querida Teresa: entre compañeros lo que debe primar es la decencia entre los que estamos peleando codo con codo. Cortar una frase lo he visto estos cinco años de la derecha. De ti no me lo esperaba. Tú sabrás por qué lo haces”.

Querida Teresa: entre compañeros lo que debe primar es la decencia entre los que estamos peleando codo con codo. Cortar una frase lo he visto estos cinco años de la derecha. De ti no me lo esperaba. Tú sabrás por qué lo haces. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 23, 2019

“Es verdad Juan Carlos”, ha contestado Rodríguez, “he subido el vídeo que está rulando pero he buscado el razonamiento completo y me sigue pareciendo que le quitamos hierro al asunto. Y no lo entiendo. Me parece una suerte de autocensura que nadie nos ha pedido. Y hace daño aquí, querido”. Y ha compartido un vídeo más extenso:

Es verdad Juan Carlos, he subido el vídeo que está rulando pero he buscado el razonamiento completo y me sigue pareciendo que le quitamos hierro al asunto. Y no lo entiendo. Me parece una suerte de autocensura que nadie nos ha pedido. pic.twitter.com/1sohIAnYVv — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

Y hace daño aquí, querido. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

Respuesta que tampoco ha convencido a Monedero, quien ha tildado de “tramposa” a Rodríguez. “No está en tu estilo ser tramposa Teresa. Pon todo lo que digo en este programa hasta el final. De lo contrario, estás mintiendo. Creo que he sido y soy muy claro con el PSOE. Y no le perdono ni una. En fin. Me entristece. Y como te digo, tú sabrás con qué intención lo haces”.

No está en tu estilo ser tramposa Teresa. Pon todo lo que digo en este programa hasta el final. De lo contrario, estás mintiendo. Creo que he sido y soy muy claro con el PSOE. Y no le perdono ni una. En fin. Me entristece. Y como te digo, tú sabrás con qué intención lo haces. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 23, 2019