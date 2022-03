Transicioné durante la pandemia. Ahora el mundo me resulta inseguro de una forma totalmente nueva

La intensa atención que se les presta a las personas transgénero sostiene aún más mi sensación de que salir por la puerta de casa significa entrar en un mundo fuera de mi control. Las elecciones políticas se ganan azuzando el odio, incluso con carteles públicos transfóbicos. Que esta apelación al odio funcione es una prueba de cómo me ven las personas que me rodean.

Pero estos temores no son nuevos, claro. La misoginia y la transfobia no nacieron ni murieron con la pandemia. A lo largo de mi carrera como investigadora en computación cuántica, he experimentado de primera mano el acoso que puede suponer esta cultura hipermasculinizada. Muchos de mis compañeros de profesión han sufrido cosas peores por su género, orientación sexual, discapacidad o raza, mientras que yo siempre me pude beneficiar de la seguridad de ser percibido como varón y por el privilegio que me otorga mi piel blanca.