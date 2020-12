Este año no ha sido el año en el que te esfuerzas y obtienes lo que quieres, ha sido el año en el que has aprendido a apreciar lo que tienes.

Y es que la mente no es agradecida por naturaleza. La mente está diseñada para percibir peligros y reaccionar ante ellos con el fin de garantizarnos la supervivencia. En nuestra naturaleza más instintiva no figura el agradecimiento, a pesar de las maravillosas sensaciones que experimentamos cuando damos las gracias sinceras o las recibimos.

Si lo haces porque hay alguien que te lo exige o a quien quieres demostrarle tu capacidad de conseguir objetivos, no suele funcionar. Haz memoria y piensa en la de cosas que has dejado a medias. No creo que las hayas abandonado porque no tienes fuerza de voluntad, más bien suele ser porque no hay un propósito propio definido. Lo hacemos para posturear con más arte en el chiringuito o para contentar a la pareja que no soporta el humo, pero ¿dónde quedas tú en esos propósitos? Si vas a posturear, ¿no sería mejor hacerlo disfrutando además de una salud óptima? ¿O vivir sin tabaco para poder subir las escaleras sin pensar en una bombona de oxígeno portátil?