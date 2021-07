El Constitucional rechaza el recurso para localizar la fosa de Lorca

Óscar González / NurPhoto via Getty Images

Óscar González / NurPhoto via Getty Images Estatua de Federico García Lorca, en la plaza madrileña de Santa Ana

Portazo judicial a la búsqueda de los restos de Federico García Lorca. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de la nieta de Dióscoro Galindo, asesinado junto al poeta andaluz en agosto de 1936 en Alfacar (Granada), para que se investigue su muerte y se localice la fosa común en la que yacen sus restos. Se trata de una decisión que ha causado gran “decepción” entre los familiares.

La nieta de Dióscoro Galindo había presentado este recurso de amparo tras la negativa de un juzgado de Granada y de la Audiencia Provincial a activar dicha búsqueda. No obstante, la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha acordado no admitirlo a trámite “por no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere”.

La Justicia europea, última posibilidad

Agotada la vía del Constitucional, el abogado de Galindo, Eduardo Ranz, ha anunciado que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El letrado ha destacado que Lorca “no ha recibido a día de hoy el entierro cultural que un escritor de esas características merece” y censura que el Constitucional no vea especial trascendencia en acudir a un juzgado y que éste remita a la vía civil, cuando está derogada desde 2016.

Ranz también ha recordado que este recurso no buscaba “enjuiciar a nadie” sino investigar para que se pudiera exhumar los restos.