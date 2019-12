Tu violencia y mi sororidad

Colin Anderson Productions pty ltd via Getty Images

Por fortuna, siempre he sido muy sensible a las problemáticas sociales, y como mujer la empatía es mucho mayor sin duda alguna. La violencia doméstica es un tema que a todas las mujeres por alguna u otra forma nos rodea, bien por haberlo vivido en primera persona, o bien porque alguien cercano a nosotras lo vivió.

Hace algunos años viví un episodio que por suerte no trascendió, alguien a quien empezaba a conocer a través de Internet en un momento de fragilidad masculina, me llamó prostituta porque ese día usé unos hermosos zapatos rojos. Corté de inmediato toda comunicación sin peros de por medio. Por suerte no trascendió a más; sin embargo, confieso que me costó mucho volver a calzar zapatos de ese color y no asociarlos con esa situación. Tuve por suerte fortaleza en ese momento, pero como mujer me encontraba sola, y en soledad los miedos pueden hacernos trizas. Tuve suerte…

Insisto con profundo amor en aquello de la suerte, porque a lo largo de los años la vida me ha rodeado de mujeres increíblemente maravillosas. Una de ellas es Meryland Cuevas-Canela, quien transformó un episodio monstruoso de su vida en amor y enseñanza. Ella es sobreviviente de violencia de género, de los casos más terribles que he podido escuchar de cerca. De haber transcurrido un poco más de tiempo, quizá Meryland no estuviera contando su historia, historia que transformó en un libro maravilloso llamado Rompiendo silencios, que es de los poquísimos que se encuentran en nuestro idioma sobre el tema. Un libro referencial e icónico sin duda alguna, que recomiendo fervientemente a toda mujer, sea en versión impresa u online. Pueden encontrarlo en Amazon.

Gracias al trabajo de grandes mujeres como Meryland, he aprendido una considerable cantidad de cosas, porque la violencia no son solo golpes, golpes que se curan en el mejor de los casos. La violencia son palabras, son actos, al inicio, a la mitad o al final. La violencia es entre casados, solteros, amigos con derechos, recién conocidos, e inclusive extraños. La violencia es violencia.