Ultraderechistas y neonazis (valga la redundancia)

Uno de los primeros avances al pasar de la niñez a la adolescencia consiste en hablar con propiedad. Llamar al pan, pan, y al vino, vino. Ya va siendo hora de que demostremos nuestra madurez democrática calificando de ultraderecha a lo que es ultraderecha, fascistas a los fascistas y neonazis a los neonazis. No es tan complicado. Mucho camino queda por recorrer cuando ni siquiera somos capaces de calificar boicot al boicot o ataque al ataque. O cuando al insoportable acoso —día a día, semana a semana, mes a mes— a las puertas de tu casa se lo define como “protestas espontáneas”.

Los actos de un puñado de energúmenos neonazis contra un acto de Unidas Podemos en la localidad madrileña de Coslada son eso, violentos neonazis (valga la redundancia) reventando el acto de un partido que no solo es legal y democrático, sino que forma parte del Gobierno. Del Gobierno de España. De esa España a la que invocan brazo en alto.

La protesta es legítima y está profundamente incardinada a la esencia de la democracia. No existe democracia sin manifestaciones, sin una prensa que fiscalice o sin una sociedad crítica. El fondo lo es todo, pero las formas también. Y las formas a las que, desde hace demasiado tiempo, se enfrenta el partido liderado (aún) por Pablo Iglesias rebasan cualquier línea roja. Se puede discrepar profundamente de Iglesias en particular y de Unidas Podemos en general, pero lo que no es tolerable, y debe acabar ya, son los acosos interminables a las puertas de sus domicilios particulares, los insultos constantes, repetitivos, cansinos, el desprecio ad hominem, el ataque inmisericorde por tierra, mar y aire. Críticas, todas las del mundo, estén mejor o peor razonadas. El problema deviene cuando se pasa de las palabras a los hechos.