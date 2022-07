Un año del 11-J en Cuba: el régimen perpetúa la crisis que llevó a la mayor protesta en décadas

Silenciando

HRW abunda no sólo en los números, sino en los tipos de juicios: tuvieron lugar en tribunales militares, lo que viola el derecho internacional. Son civiles, no contendientes en una guerra. Numerosos manifestantes fueron procesados ​​por “sedición”, un cargo gravísimo, y condenados a penas de prisión “desproporcionadas” de hasta 25 años por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.

Y exiliando

Lo no resuelto

Donde no hay mejoría es en la crisis energética y en la alimentaria. Según datos oficiales, la inflación en el mercado minorista estatal alcanzó en 2021 el 70%. El incremento de los precios en el extendido mercado informal, dependiendo de los cálculos, rondó entre el 500 y el 700%. Mientras, el producto interior bruto (PIB) tuvo un incremento del 0,5% tras un desplome por encima del 10 % en 2020. El PIB “aún no se recupera de la caída estrepitosa” de 2020 y 2021, dijo en marzo el propio Gobierno. La inflación interanual se situó este mayo en el 26 %. La culpa, no obstante, es siempre de EEUU -innegable el impacto del embargo-, y no de la gestión doméstica.