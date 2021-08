Un astronauta captura una espectacular imagen aérea de Madrid: pocas veces la has visto así

Buenas noches Madrid ! 🇪🇸 J'adore photographier cette ville, et le fait que j'y ai trouvé mon premier boulot n'y est sans doute pas étranger 😉

.

Madrid at night! I love photographing this city, maybe because it’s where I got my first job… #citiesatnight#MissionAlphapic.twitter.com/xznhO7BLgg