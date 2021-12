Un comentario sobre Yolanda Díaz provoca una discusión de 5 minutos entre Jorge Javier Vázquez y Massiel

TELECINCO Jorge Javier Vázquez y Massiel, en 'Sábado Deluxe' (Telecinco).

La cantante Massiel fue la invitada de esta semana en el programa Sábado Deluxe de Telecinco, presentado por Jorge Javier Vázquez, con el que la intérprete charló sobre su trayectoria, su vida privada e incluso, sobre política. Esto último ocurrió después de que el presentador preguntase a Massiel si se consideraba “una persona de centro, de centro derecha o de centro izquierda”. “Mira, yo soy una mujer a la que le gusta que todo el mundo tenga una casa, un trabajo y opción a una sanidad pública y a una educación gratuita. El partido que dé eso, a ese partido lo voy a votar”, contestó. “No sé lo que es el centro, no sé lo que es la izquierda, porque nada es lo que parece”, prosiguió Massiel, quien afirma que, pese a haber sido catalogada en numerosas ocasiones como una artista de izquierdas, a ella no le gustan “las etiquetas”. Entonces, Massiel lanzó este ataque a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: “Es que este Gobierno, la parte podemita no me interesa para nada. Llevan una vida que no tiene nada que ver con lo que predican. Ya, que la vicepresidenta vaya a ver al papa para conseguir votantes, apaga y vámonos. Es la estrategia de la araña: de dónde hay que rascar votitos que ahí me pongo”. Un comentario que fue respondido por Vázquez. “A mí me encanta Yolanda Díaz”. “Sí, desde que se pone trajes de 4.000 euros y se peina y se tiñe, también está estupenda”, contestó Massiel. “Oye, por favor, de verdad, es que no se puede. Mira, es que no se puede ser más...”, se indignó el presentador. “La demagogia”, quiso decir la cantante. “Demagogia la tuya”, contestó Vázquez. ″¡Que no te voy a decir que me gusta Yolanda Díaz porque no me la creo! ¡Lo hace muy bien, pero yo no me la creo!”, respondió Massiel.

Aquí Massiel la intelectual



Nada más que añadir, señoría pic.twitter.com/sJZJ3fT45s — Judit 🔻 (@judit_sinhache) December 11, 2021

“Lo que no podemos decir, porque es mentira, es que se pone trajes de 4.000 euros”, apostilló el presentador. “Perdona, ¿has visto el Vanity Fair último el traje que llevaba, azul, de cuero? ¿Qué te crees que vale?”, preguntó la cantante. Vázquez entonces quiso dejar claro que no le gustaba que “se suelten estas perlitas, que van quedando”. “Porque he leído en Facebook, porque tal... No sé el traje, no lo he visto. En el caso, que tampoco lo sé y me gustaría que lo buscarais el traje, a lo mejor se lo han dejado y estoy convencido de que no es suyo”. Efectivamente, el vestido no costaba 4.000 euros sino 259. Se trata de este vestido de piel sin mangas de Uterqüe, la marca premium de Inditex. Además, la entrevista no fue en Vanity Fair, como dijo Massiel, sino en Yo Dona, suplemento de El Mundo. ″¡Pero es que hasta hace poco iban con los pañuelos de palestinos! ¡Es que eso es de lo que toca disfrazarse!”, se quejó Massiel antes de conocer que no costaba el traje lo que ella decía.

El vestido de 4.000 euros que dice Massiel en realidad costaba 259 y la entrevista no fue en 'Vanity Fair', sino en 'Yo Dona'

Una vez se enteró, siguió quejándose de “cómo viste Yolanda Díez (sic) de estupenda”. “Vamos, eso, hay que levantarse dos horas antes para hacerse el look”, agregó. ″¿Y eso te parece mal?”, preguntó Vázquez. “No me parece mal”, dijo Massiel. “Hostias, es acojonante”, comentó el presentador. “Me da risa que pida una audiencia con el papa. Eso es para rascar votos”, insistió la cantante. “Me parece brutal”, seguía por debajo el periodista mientras Massiel insistía en que no es “de Podemos”, algo que había quedado meridianamente claro a estas alturas. Entonces Vázquez afirmó que “una mujer con una capacidad intelectual como la tuya”, en referencia a la cantante, “es agarrarse, para desprestigiar a una profesional, que va vestida de una manera adecuada”. “Es que me parece, de verdad, una cosa terrible”.

“Massiel, no te mereces esos comentarios. Tu trayectoria no merece esos comentarios”, le contestó Vázquez