Un conocido experto habla claro sobre Vox en La Sexta

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue preguntado en EsRadio sobre si está vacunado. “Pues mira, yo no te voy a contestar a esa pregunta”, contestó, criticando a aquellos que califican la necesidad de recibir la vacuna como “un acto de patriotismo”.

Federico Jiménez Losantos le recordó que sí “es un acto de salud pública”. Abascal aseguró que no iba “a hacer proselitismo ni en un sentido ni en el contrario”. “De verdad creo que el proselitismo que tengo que hacer en este momento es el de la libertad”, zanjó.

Otro dirigente de Vox que tampoco quiso contestar a la pregunta fue Iván Espinosa de los Monteros.

Tras afirmar en el Canal 24 Horas que la vacuna del covid es “un prodigio científico que no tiene el beneficio del tiempo y no se saben qué efectos a largo plazo pueden producirse”, dijo que “los españoles deben tener libertad para decidir si se vacunan o no”.

“Lo que dijo Santiago Abascal me pareció elocuente. Si yo digo ahora que me he vacunado entonces habrá gente que dirá que estoy promocionando la vacuna. Si digo que no me he vacunado, habrá gente que diga que soy antivacunas”, sentenció.