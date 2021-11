Un diputado arma un revuelo en Twitter con este mensaje a Gabriel Rufián

Cambronero, que es policía, anunció en marzo que se daba de baja de Ciudadanos y solicitó a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justificó su decisión en lo que llamó “deriva sanchista” que achacaba a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

El diputado dejó claro que decía “no al sanchismo” y aseguró que “las convicciones no se venden ni se compran”. “Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no” añadió, insistiendo en que intentará “continuar donde Albert Rivera lo dejó”.

Cambronero explicó que no iba a “incumplir” el programa electoral de la formación naranja pero insistió en que no puede ponerse “a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo” a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu. “No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto”, añadió.

Ahora, su tuit ha provocado reacciones como estas: