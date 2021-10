Un diputado de Podemos comparte la conversación de WhatsApp que un amigo tuvo con un casero

En la conversación se ve cómo el casero le empieza preguntando directamente de dónde es, en qué trabaja y le exige que le envíe una foto. Como el amigo de Mbaye no responde, el propietario insiste tajante: “No me has contestado a mis preguntas”.

El futuro inquilino le dice, en cuanto al trabajo, que si quiere le puede pasar sus contactos, pero el casero es inflexible: “No tío, si no trabajas con contrato fijo no me interesa”. Y remata: “Veo que no eres español”.

″¿Qué quieres decir con que no soy español? ¿Estás preguntando por alguien que está trabajando? Estoy trabajando y si quieres te puedo enviar mis contratos”, responde el potencial inquilino.

Pero el arrendador insiste en que sabe que no es español por el nombre y porque no le manda ninguna foto. Finalmente, el amigo de Mbaye explica que no es español, sino de Gambia. Y ahí se termina todo: “Lo siento, no me interesa, gracias”.

“No soy racista, pero son culturas diferentes, lo siento y gracias por ver el anuncio”, intenta zanjar el casero. “Por supuesto eres racista. No me des eso”, termina el posible inquilino.