Un diputado del PP la lía: habla del comunismo y acaba diciendo esto del origen del covid

“No me hagan señales, cállense ya”, decía Daniel Portero mientras los diputados de Podemos respondían con gestos de no estar de acuerdo con lo que hacía. Además, el diputado comentó a la formación morada que “han llamado a Zelenski neonazi, cuando no es neonazi, es de origen judío. Están tergiversando la historia y el relato”.