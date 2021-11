Un diputado del PSOE se dirige así a Vox y la reacción de Espinosa de los Monteros es para verla

En ese momento Espinosa de los Monteros ya hacía gestos a sus compañeros de partido y el diputado del PSOE aún no había concluido. “España ha cambiado”, ha afirmado, y ha añadido que “el voto favorable a estos presupuestos permitirá seguir viviendo en una España plural y diversa”.

Además, ha añadido que “cuando la señora De Meer llama a los barrios humildes, del Raval y de Lavapiés estercoleros multiculturales, y ayer la señora Olona diciendo que la alternativa y que en su ADN está la autoridad, la ley y el orden, yo me pregunto qué quieren y qué pretenden”.

“Con nuestras políticas damos respuesta al efecto huida”, ha comenzado señalando Diouf. “España no está sufriendo una invasión migratoria. España está sufriendo, y dentro de esta Cámara y de estos espacios institucionales con la palanca del Partido Popular, una invasión del discurso racista y xenófobo de Vox”, ha señalado en relación con el partido de ultraderecha.

Tras la intervención de Diouf, el portavoz de Vox se ha levantado y ha pedido la palabra por alusiones. Espinosa de los Monteros ha afirmado que “en esta cámara no hay nazis, pero sabe lo que sí hay, comunistas”, momento en que lo ha cortado el vicepresidente primero del Congreso.

“Si usted quiere aludir a algo que le han dicho me parece correcto, pero no abra usted otros debates que no tienen nada que ver directamente con lo que se le ha dicho”, ha explicado Rodríguez ante los aplausos de sus compañeros.

Y la respuesta que ha dado Espinosa de los Monteros ha provocado lo que él ya esperaba. “Usted me quita la palabra siempre que quiera porque es usted un desequilibrado”, ha llegado a afirmar antes de que le apaguen el micrófono.