Un enfadado Bertín Osborne replica indignado: “Me gustaría ver a la Julia Otero de turno..."

Bertín Osborne ha respondido visiblemente indignado en su cuenta de Twitter a todos aquellos que han criticado su entrevista a El País, donde aseguró que en España “el feminismo no es necesario”.

El cantante se dirige a aquellos “indocumentados” que hablan de sus declaraciones “sin haberlas oído enteras”. ”¿Cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España?”, se ha preguntado.

“Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas”, ha afirmado. Y ha enumerado a todas las profesiones en las que hay mujeres: “Hay más juezas que jueces, hemos tenido vicepresidentas del Gobierno, ministras...”.

“He dicho que todas esas feminoides que tenemos aquí de pancarta y subvencionadas se vayan a la embajada de Irán donde todavía lapidan a las mujeres”, ha dicho con dureza.

Según avanza el vídeo va subiendo el tono: “Me gustaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno, me gustaría que en la embajada de Irán o de Afganistán o de Nigeria protestar como feministas importantes que son por las barbaridades que le hacen a las mujeres. En este país tienen los mismos derechos que nosotros, pero lo que pasa que eso no es progre, no es de izquierdas. ¡Mamarrachos!”.