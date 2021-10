Un experto tranquiliza ante el runrún de las últimas noticias del covid: "Es más una molestia"

El experto y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Salvador Peiró, ha tranquilizado este jueves en El Programa de AR sobre la nueva variante Delta Plus, que tanto está dando que hablar en los últimos días.

El epidemiólogo ha tratado de no preocupara la población ante las noticias de que se están empezando a detectar casos en España de esta nueva variante: “No nos preocupa mucho, es más una molestia que un desastre, como lo fue la variante Delta”.

Para Peiró, esta nueva mutación del coronavirus se debe a que la variante Delta predomina en todo el mundo. “Iremos teniendo sublinajes suyos con alguna variante que quizás se pueda transmitir un poco mejor”, ha especificado.

“Delta plus no tiene más capacidad de escape vacunal ni produce casos más graves y es discretamente algo más transmisible, por lo que estamos viendo. Por lo que suponemos hasta este momento, Delta Plus no supone ni supondrá un gran problema, pero Delta sí irá generando nuevas variantes”, ha rematado.

El epidemiólogo también ha opinado cómo puede ser la nueva temporada de gripe en España. Aunque no se ha mojado en exceso y ha preferido mantener la cautela, ha detallado que en el hemisferio sur casi no han tenido gripe, ya que han continuado con las medidas del coronavirus.

“Nosotros estamos en la incógnita de si tendremos poca gripe o una más dura porque el año pasado no tuvimos, estamos esperando a ver qué pasa”, ha indicado.

Por ello, ha adelantado que se van a preparar como si fuera para una gran pandemia: “Vamos a vacunar a profesionales, personas mayores, afectados. Hay que prepararnos como si fuera a haber mucha gripe”.