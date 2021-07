Un Gobierno que aumenta las becas para garantizar la igualdad en la educación

Según un reciente estudio, cuanto más preparado está un joven o una joven, más posibilidades tienen de encontrar un empleo, así un universitario tiene un 15% más de opciones de encontrarlo.

La derecha siempre ha dicho que sobran estudiantes en la universidad, aunque cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, están pensando en los de los trabajadores y trabajadoras. Por eso Rajoy se aprovechó de la crisis para recortar en educación y en becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad. Pero no eran sus hijos, sus hijos no necesitan becas para poder estudiar.

Según los datos aportados en una respuesta parlamentaria del Gobierno en los dieciséis años anteriores a Rajoy, siempre se aumentó la cuantía de las becas, gobernase quien gobernase. Es cierto que con el PSOE el incremento siempre era importante, mientras que con el PP era mínimo; pero en cualquier caso aumentaba.

Pero con la llegada de Rajoy se rompió esta tendencia. Y se recortó por primera vez el número de becarios. 11.000 becarios menos. Y además se redujo la cuantía de las ayudas en un 13,2%, concretamente 332 euros menos.

Por si alguno lo ha olvidado, es bueno recordar que el Ministro Wert endureció los requisitos académicos necesarios para obtener y mantener las becas. En vez del aprobado simple, para ahorrarse la matrícula el primer año los aspirantes a ayudas debían tener un 5,5 de nota media. Para pedir también la parte de alojamiento y manutención (la ayuda económica que llega al estudiante en sí), el expediente debía ser del 6,5. A partir de ahí, para mantener la matrícula gratuita en 2º curso era necesario aprobar el 65% de los créditos matriculados y para acceder al apoyo económico, el 85%.

No se quedó aquí el PP, puesto que además subieron las tasas de las matrículas, de media un 20%. Donde más aumentaron fueron en las Comunidades Autónomas donde gobernaban las derechas, Madrid, Castilla y León y también en Cataluña, porque en esto todas las derechas, también las independentistas, piensan y hacen lo mismo.

El resultado de bajar el número de becas, reducir las cuantías de las ayudas y de subir las tasas fue que más de 120.000 alumnos fueron expulsados de la universidad. Eran hijos de trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin recursos para poder seguir formándose. El Gobierno del PP le robó así su futuro a miles de jóvenes de nuestro país.

Con la llegada de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno todo cambia a mejor. De las 267.982 becas de 2018 se ha pasado a las 344.962 en este curso que ahora acaba. 77.000 becas más para universitarios. Además en los Presupuestos de 2021 se ha aumentado un 70% el presupuesto para becas, la mayor subida en la historia.

Hace unos días el Gobierno progresista acordaba en Consejo de Ministros los nuevos umbrales de renta y patrimonio familiar para acceder a las ayudas y becas al estudio en el próximo curso 2021-22, así como su cuantía.

El presupuesto en becas ha ido aumentando desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y ahora es un 40% mayor. Concretamente supera los 2.000 millones de euros, la cantidad más elevada de la historia que deja claro el compromiso con el estudio y el talento, y sobre todo, para que no haya discriminación entre las personas por razón de renta.

Está previsto que se incremente el próximo curso un 24,5% los becarios, y con los nuevos umbrales, muchos estudiantes que antes no cumplían los requisitos podrán acceder a una ayuda o beca.

Respecto a los estudiantes universitarios, bastará una nota media de 5 para poder acceder a la beca para el máster habilitante en lugar del 6,5 que se exigía hasta la fecha, lo que perjudicaba sobre todo a las personas de rentas más bajas que en muchas ocasiones compatibilizan sus estudios con jornadas laborales a tiempo parcial o completo.

Otras novedades para el próximo curso son la incorporación como beneficiarios del alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje y la simplificación de los requisitos para los estudiantes víctimas de violencia de género, que ya no tendrán que acreditar ante la autoridad educativa su menor rendimiento por esta causa.

Las becas han pasado de ser un privilegio con el PP a convertirse de nuevo en un derecho con el Gobierno de Pedro Sánchez. Se ha recuperado así la igualdad de oportunidades. Sin educación no hay futuro como país, aunque la derecha nunca ha querido enterarse.