Un hombre tira papeles sobre el féretro de Rubalcaba en su capilla ardiente

Un hombre ha lanzado varios papeles sobre el féretro de Alfredo Pérez Rubalcaba durante la capilla ardiente que se ha instalado en el Congreso de los Diputados.

“No me muevo de aquí hasta que no me vea la ministra de Defensa”, ha espetado ante la sorpresa de todos, entre ellos, la viuda de Rubalcaba.

“O el señor presidente del Gobierno”, ha añadido.

“Quiero hablar con el CNI”, ha dicho, cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha levantado para hablar con él y se lo ha llevado a otra sala.