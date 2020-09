Un médico de familia de Madrid explica lo que está viendo: "Cada vez se parece más a marzo"

Alonso ha lamentado que “pronto” tendrán que decir a los leves que no vengan, sin PCR ni estudio de contactos, y dedicarse a los pacientes más graves.

En los centros de salud ya estamos empezando a ver con asiduidad pacientes Covid con baja saturacion y afectación pulmonar. Cada vez se parece más a marzo. Pronto tendremos que decir a los leves que no vengan, sin PCR ni estudio de contactos, y dedicarnos a los graves.

En esa misma línea, el doctor César Carballo, que trabaja en las urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha avisado de que allí la situación también comienza a ser insostenible.

“Ayer nos mirábamos entre nosotros a las 3 am después de casi 24 horas despiertos, exhaustos y agotados, a punto de claudicar. No hay vocación que lo aguante. Esto no es un servicio donde se pueda vivir, crecer y envejecer. Lamentable”, ha escrito en Twitter.