Un periodista ucraniano pregunta a Lavrov por lo que Rusia "ha robado a su país" y ojo a su respuesta

“Trabajo en la televisión pública de Ucrania, me llamo Muslim Umegrow. Tengo una pregunta: ¿qué ha podido vender Rusia de todo lo que ha robado en Ucrania? Además del grano”, le ha cuestionado.

Tras la reunión, Moscú ha garantizado a permitir la salida de las toneladas de cereales ucranianos si Kiev se compromete a desminar los puertos. Para ello ha asegurado que las tropas no aprovecharán esa situación para atacar el sur del país y puertos clave como Odesa. Sin embargo, en Kiev no se fían de las palabras del Kremlin y recuerdan que también decían hace unos meses que no iban a atacar el país.