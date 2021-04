Un policía dice que no coincidió trabajando con Villarejo y luego que se cruzó y tomó café con él

Díaz ha negado haber participado en una investigación sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha guardado silencio sobre el comisario Villarejo. “Jamás, nunca”, ha contestado Díaz Sevillano a las preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia sobre si en su etapa en la DAO investigó o en algún momento escuchó alguna referencia sobre Bárcenas o su chófer Sergio Ríos, a quien la investigación judicial señala como supuesto confidente del operativo con fondos reservados que sustrajo documentación sensible al extesorero del PP.

El agente de policía Bonifacio Díaz, que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso que no coincidió con el comisario Villarejo. Pero al poco, y a preguntas de Vox, ha asegurado que se cruzó con él en la DAO y hasta que tomaron café.

“Lo que sé de ese señor [en referencia a Bárcenas] es por la prensa, no se quién es”, ha contestado el agente. Bonifacia Díaz ha señalado que no iba a decir nada de Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó una macrocausa en la Audiencia Nacional. Tampoco ha comentado nada sobre el uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior, porque guarda relación con una causa abierta que está instruyendo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. “Me acojo a mi derecho a no declarar”, ha zanjado el agente.

El agente ha dicho que no coincidió trabajando con Villarejo. Y que tampoco lo hizo con otros investigados como Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo. Más adelante, en el turno de preguntas del PP, Díaz se ha desvinculado de la ‘Kitchen’: “Sé de esta operación a través de la prensa”.