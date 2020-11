Un Premio Nacional de Literatura compara a Vox con 'MasterChef' por esta imagen: "Rezuman odios"

MasterChef está viviendo una de sus ediciones más polémicas por una situación que nada tiene que ver con la cocina. El humorista Florentino Fernández está siendo criticado por haber creado un personaje llamado Flosie que pretende imitar la forma de ser y de actuar de Josie.

El humor de Florentino Fernández en ‘MasterChef Celebrity’: homofobia para cenar en TVEtitulaba hace unos días Juan Sanguino El País sobre este tipo de imitaciones que calificaba de “estereotipos desfasados”.

“Flosie se ha convertido en una presencia casi fija en esta edición del popular concurso. No se parece a Josie. Ni en los ademanes, ni en la voz, ni en la dicción. Le han bautizado Flosie, sencillamente, porque es, junto con el estilista, el otro hombre gay de la edición”, denunciaba Sanguino en su artículo.

Unas críticas a las que se ha sumado también Guillem Clua, dramaturgo y guionista que ha sido galardonado recientemente con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2020 por su obra Justícia (Editorial Arola).

Clua ha comparado la imagen de Flo haciendo de Flosiecon las palabras de la diputada de Vox, Macarena Olona, en el Congreso de los Diputados en pleno debate sobre una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para que se prohíban las terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para “curar” a los homosexuales.

“En España hoy la homosexualidad no es una enfermedad, ¿y a qué nos llevaría apoyar el tenor literal del suplico de su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia. Y me estoy refiriendo al derecho de cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda, sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad, señorías. Y libertad también. Dejen de meterse en nuestras canas”, dijo Macarena Olona, unas palabras por las que la diputada ha sido muy criticada.

“Estas dos imágenes resumen los pasos atrás que estamos dando como país diverso y respetuoso con las personas LGTBI. Las dos rezuman odios muy distintos, pero que nacen exactamente del mismo lugar y se alimentan el uno al otro”, ha dicho el escritor.