Un reputado virólogo señala que hay algo que le sorprende en la prohibición de fumar

En mensajes posteriores, el experto ha aclarado que no está en contra de la prohibición de fumar, sino que está en contra de pensar que eso tenga una influencia significativa en la difusión del virus.

“Aunque se prohíba fumar eso no detendrá la transmisión del virus. Eso sí, y mejorará la salud de los ciudadanos con el tiempo. La siguiente prohibición puede ser discutir, cantar o hablar en voz alta que transmite más el virus. Un poco de sensatez”, ha escrito en Twitter.

Raúl Ortiz de Lejarazu, virólogo, profesor de Microbiología y consejero científico del Centro Nacional de la Gripe , ha asegurado que la prohibición de fumar en la calle cuando no se pueda respetar la distancia mínima de dos metros “mejorará la salud de los ciudadanos con el tiempo”, pero ha dudado de que tenga efectos destacables en la lucha contra el coronavirus.

Aunque se prohiba fumar eso no detendrá la transmisión del 🦠🦠🦠Eso sí, y mejorará la salud de los ciudadanos con el tiempo. La siguiente prohibición puede ser discutir, cantar o hablar en voz alta que transmite más el 🦠🦠 Un poco de sensatez.

Discutir, cantar a voz en grito y vocear sobre todo cuando hay 🍷🍷🍷de más; en bares no está regulado. No estoy en contra de la prohibición de fumar, estoy en contra de pensar q eso tenga una influencia significativa en la difusión del🦠🦠🦠

Su postura, en cualquier caso, choca con la de otros científicos como el inmunólogo Alfredo Corell, que ha asegurado en Espejo Público que “las personas que son fumadoras y están contagiadas también se ha demostrado que pueden tener más carga de virus y, por lo tanto, también ser más contagiosas”, ha señalado Corell.

Por ello, el experto ha apuntado que esta medida no va a ser la principal, pero “puede ser una medida que ayude a disminuir los contagios”. Además, ha explicado que esta medida no se ha tomado antes porque no se tenía el mismo conocimiento del virus que ahora.