Un verano de fiesta y alarma por pinchazos: “No vamos con más cuidado porque más no podemos tener”

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Por supuesto, las cinco amigas están al tanto de los casos y las noticias publicadas en los últimos meses sobre el tema. Le han dedicado reflexión y debate, y la conclusión es casi unánime: “No hemos salido con más cuidado porque ya no podemos tener más ”. “Vamos juntas al baño, intentamos no dejar a una amiga sola, nos alejamos de los grupos de tíos que tienen pinta de gritarte algo en un festival…”, describe Carlota. “Lo siguiente sería no salir”, añade Nuria.