Un virólogo alerta de lo que pasará en España a mediados de febrero y pide confinar dos meses

Carlos Pereira, profesor de virología y epidemiología en la Universidad de Santiago de Compostela, ha asegurado que España necesita ahora hacer “un confinamiento de los de verdad”, “exactamente igual que el de marzo”, cuando estuvimos “dos meses con un cierre casi total en el que conseguimos doblegar la curva”.

En una entrevista en Nius Diario, el experto ha asegurado que “hay razones para preocuparse”. Cree que el pico de la tercera ola lo veremos a mediados de febrero y ha advertido de que “hay que empezar a ser consciente de que esto no lo vamos a dominar con pequeños controles”. “En el fondo, lo que estamos haciendo es prolongar esta situación”, ha criticado.

En su opinión, si no se toman medidas drásticas “podemos tardar dos años más en superar el virus, en que el virus se adapte a la población” con “mortalidad y con colapso del sistema sanitario”. ”¿Podemos esperar? Yo creo que no, creo que tenemos que hacer algo. La vacuna no es la panacea, entiéndame: las farmacéuticas diseñan una vacuna para una cepa determinada y el problema es que estamos provocando la circulación de muchas cepas y estamos provocando que haya más variantes”, ha asegurado.

Cuestionado por las consecuencias económicas que puede tener un nuevo confinamiento, Pereira se cuestiona: ”¿Por qué no les preguntamos a las empresas el impacto que está teniendo el abrir y cerrar continuamente o el abrir a medias? ¿Eso no los está ahogando? ¿No será mejor que sepan a qué atenerse durante un período y después saber que poco a poco se va a poder ir abriendo hasta que la apertura sea completa? ¿No es mejor estar en algún momento como está Wuhan?”

Este no es el primer experto que reclama un confinamiento fuerte. Luis Enjuanes, considerado el mayor experto español en coronavirus, aseguró el viernes que “en la medida en que las cosas se van complicando tendrán que ir cambiando cosas” porque las cifras de contagios en España “no son de recibo”.