Una chica se encuentra a su ex en Tinder y le da una respuesta que deja a Twitter temblando

FilippoBacci via Getty Images Una mujer sostiene un móvil mientras navega por una red social de ligar.

El amor y el desamor son dos de las sensaciones que más suelen triunfar en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde es tan fácil compartir cualquier tipo de imagen llamativa.

La llegada de la pandemia ha provocado que el miedo al contagio por el coronavirus haya cambiado la forma en la que se relacionan las personas en este tipo de aplicaciones.

Una usuaria de la red social del pajarito ha triunfado como pocas veces al compartir una conversación con su ex en Tinder, la conocida aplicación de ligar, después de hacer match con él. Es decir, cuando las dos personas coinciden en que quieren, por lo menos, empezar a hablar.

“Desde cuando sonríes tú en las fotos”, le dice su ex en Tinder. “Desde que no estoy contigo”, ha respondido ella con un emoticono.

“Hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó JAJAJA”, ha escrito la tuitera. Una publicación que tiene en pocas horas más de 130.000 me gusta y más de 8.000 compartidos.

Después de la repercusión que ha tenido la publicación, la autora del mensaje ha aclarado que se lleva bien con su expareja y que es simplemente una broma. “Mira no puedo con la gente q viene de dolida xddd mi ex y yo nos llevamos bien, que a veces nos piquemos no significa nada”, ha afirmado.