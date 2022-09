Una década de película: el waterpolo femenino español o cómo lograr 10 años casi irrepetibles

“Somos un equipo muy ambicioso que nunca se conforma con nada. Lo que hemos hecho es pasado y no pensamos en ello, solo en los nuevos retos que vienen cada verano. Es el deporte, si no tienes ambición ni ganas de seguir ganando es mejor que lo dejes”, asegura la que probablemente sea la mejor guardameta de la historia del waterpolo femenino español, Laura Ester .

Mati Ortiz, uno de los pilares del equipo hasta 2019 y que este año se ha encargado de comentar el Europeo en TVE, insiste en esas ganas de ganar permanentes: “Si con cierta edad no se tuviera esa sensación de querer seguir ganando y entrenando no estaríamos haciendo esto. No es un deporte que te de para vivir toda la vida tranquilamente, tiene que haber un plus de no darte por rendido”.