Una divulgadora científica lleva más de 5.000 'me gusta' con su implacable réplica a este tuit de Vox

Un tuit al que ha respondido de forma implacable Rocío Vidal: “Si prohíbes hablar sobre algo y haces como que no existe, condenas a miles de niños y jóvenes a ocultar su identidad, al silencio y a la soledad. No se me ocurre nada más horrible. Sois HOMÓFOBOS con todas las letras”.

Horas después de sus tuits, Vidal ha tenido que mandar otro mensaje después de recibir insultos de intolerantes: “Perdonad, pero es que tengo a decenas de personas insultándome por mi anterior tuit, y no quiero preocuparles. Sí, soy lgtb y no lo escondo; sí, defiendo los derechos humanos sin medias tintas; y sí, en esto me vais a tener enfrente. Si no os gusta, sabéis dónde está la puerta”.