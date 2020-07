Una larga noche en Jerusalén

Desde el andamio, los albañiles saludan a Betty Missiego. Retirada desde hace años en la costa malagueña, a veces cuando sale a pasear, desde las obras escucha cantar aquello de “Si todo el mundo hiciera una canción que hable de paz, que hable de amor…”. Cuatro décadas después de la noche en la que España se derrotó a si misma en Eurovisión, la gente sigue recordando a la artista con cariño y respeto.

“En el éxito –me explica– yo creo que influyeron varios factores: el vestido que llevaba, el moño grande atrás, los niños que me acompañaban, la letra de la canción que no era cursi, la música tan pegadiza… y la interpretación, que es muy mía. Tanto, que me imitaron a rabiar pero me encantó, nadie me faltó al respeto. Adoro a mis eurofans, me retiré ante ellos hace unos años en el Orgullo Gay, me hicieron llorar”.

Si un accidente en el escenario no le hubiera cambiado la vida, Teresa Beatriz Missiego Campos (Lima, 1938) se habría jubilado como bailarina. Desde niña, se había preparado concienzudamente pero en una de sus primeras actuaciones, ya como profesional, una caída le obligó a empezar de nuevo.

“Chabuca Granda compuso para mi María sueños, una obra preciosa que ella nunca llegó a estrenar. Desde un lugar de Lima, el Puente de los suspiros, se domina el mar, la sierra y se escuchan los suspiros de los enamorados que pasan por debajo. Para Chabuca, entonces yo era su niña. Era una mujer muy dominante, una compositora como un pino. Cuando venía a España era muy conocida, a mi entonces no me conocía nadie. Nos veíamos después de sus actuaciones. Me llamaba María sueños. Ni Beatriz ni Betty, María sueños como la protagonista de la obra que había hecho para mi. Chabuca no necesitaba cantar para explicarte una canción, le bastaba con recitar, mover las manos. Tenía mucha fuerza, era una gran luchadora. Le grabé la Misa peruana, pero solo para ella. No grabé nunca un disco con sus temas, no competimos jamás”.