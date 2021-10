Una portavoz de Vox deja el partido tras anunciar su boda con una mujer inmigrante

La portavoz de Vox en la localidad sevillana de Bormujos, Carmen Cariciolo, ha anunciado al final del Pleno y sin apenas terminar de leer su declaración, que deja el partido. Cariciolo acusa a Vox de “autoritario” y de amparar cargos que vienen “de la ultraderecha”.

La portavoz no se sentía cómoda con el partido desde que el pasado verano denunció a su compañero Miguel Ángel Pereda por irregularidades en la tarjeta de crédito de la agrupación municipal. La denuncia fue archivada por Vox y el incidente se perdonó después de que devolviera el dinero.

Hace más de un mes, Cariciolo anunció que se casaría con una inmigrante venezolana, noticia que asegura que no ha ayudado en su ya tensa relación con el partido. Según ha explicado, Vox le obligó a conceder entrevistas declarando que el partido apoyaba su decisión cuando en realidad esos apoyos se convirtieron en presiones.

Cariciolo ha explicado que, aunque abandona la militancia de Vox así como la portavocía, mantendrá su acta de concejala puesto que, según ella, “no pertenece a Vox, sino a los vecinos, que siguen confiando en mi”. Apenas pudo terminar su discurso, algunos concejales consideraron que iba contra el reglamento del Pleno seguir con su intervención cuando la sesión ya se había levantado.

La portavoz pretendía que, aunque no fuera recogido en acta, los concejales conocieran sus argumentos. Al no poder terminar con su discurso, grabó un vídeo en casa explicando las razones que le llevaron a tomar esa decisión. En dicho vídeo explica que la formación política “es un partido autoritario que no me representa” al que se unió porque creía en “unos principios y valores que se han visto mermados”.

Cariciolo aseguró que nunca le dejaban hacer entrevistas sola, para asegurarse así de que dijera “lo que el partido quería que dijese”. “Abascal critica los enchufes, pero tenemos asesores en la Diputación -me hicieron contratar uno un el Ayuntamiento- todo a dedo. Nos obligan a presentar mociones sin sentido, como la del Holocausto, dejando en el tintero los verdaderos problemas de los bormujeros”, ha denunciado la portavoz.

Vox no se ha pronunciado aún al respecto, pero hay fuentes del partido que aseguran que se le pedirá que devuelva el acta de concejal al entender que la obtuvo por la formación política y no a título personal. No obstante, Cariciolo asegura que pedirá terminar la legislatura como concejala no adscrita.