Una predicción del 2012 arrasa ahora en Twitter: la gente se pregunta si es real

Este mensaje acumula ya miles de RT y no para de crecer en me gustas con esta predicción que si bien el motivo del mensaje no es del todo exacto (ya que la guerra no se ha debido por escasez de alimentos) sí refleja el actual clima bélico que ocurre en Ucrania y Rusia y que a la espera está de qué puede ocurrir con la implicación de otros países en este conflicto.