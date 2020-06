Una vez tumbadas las estatuas, ¿qué hacemos?

A estas alturas del camino ya sabemos que Colón no descubrió América, la historia, apoyada por la antropología y la etnografía, nos enseña que no fue el primer explorador en visitar el continente. Tan claro les quedó a quienes les recibieron que se sabe que las comunidades indígenas les nombraban como personas de paso. Esperaban que, al igual que los anteriores, se marcharan como habían llegado, pero ya sabemos que esto no fue así.

En la lengua chibcha, que era utilizada en lo que hoy es el altiplano cundiboyasence en Colombia, se cree que la comunidad muisca usaba para referirse a estos la palabra gueva, cuyo significado es “extranjero o viajero, persona de otro lugar”, palabra que casualmente hoy se usa para definir a una persona no muy astuta. Esos curiosos giros del lenguaje... y por favor no me malinterpreten.

Descubridores, lo que se dice descubridores, pues tampoco. Así como decía un antiguo amigo profesor de química, “se descubre la penicilina, por ejemplo, al igual que sus usos. América no fue descubierta, ya estaba allí. Eso no fue un descubrimiento, como mucho un accidente, porque según lo que sabemos de sus planes, ni siquiera iban para allá”.

Y es aquí donde está el quid de la cuestión.

Se nos ha enseñado la historia como un mero relato de hechos. Una especie de novela, narrada a conveniencia de quienes salieron triunfantes de los grandes eventos, o de quienes, desde su perspectiva, han hecho el análisis y el recuento de estos.

Será por ello que quizás las mujeres seguimos estando increíblemente invisibilizadas en las narrativas históricas, y es que casi parece que ha sido hasta hace unos pocos siglos que comenzamos a existir, como si al igual que a América, alguien nos hubiese descubierto. Pero sobre todo ignorando.

Cómo se supone que podría existir este mundo sin nosotras. ¡Por favor! Un poco de sentido común.

Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que tanto señor vociferante entienda que la historia, tal y como la han construido, no es sólida como las estatuas que adoran. Ni está inscrita en piedra ni está hecha de bronce.

Entender la historia como si se tratase de un ente vivo, que nos ayuda a mirar al pasado, nutriéndose del presente para ayudarnos en la construcción del futuro, es la única opción. De lo contrario estaremos eternamente como quien se estrella una y otra vez contra un muro sin importar que se desangre por las heridas que esto le ocasiona.