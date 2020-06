Unión Europea, el momento de actuar es ahora

Elen11 via Getty Images

Si la justicia social no fuera razón suficiente, la economía debería convencer a los gobiernos europeos más reacios a respaldar el Fondo de Recuperación que necesitamos para hacer frente a la crisis post-covid-19. La Gran Recesión de 2008 ha demostrado de forma nítida lo que algunos decíamos entonces, que la austeridad no puede ser la respuesta. No solo por el sufrimiento indudable que los recortes han supuesto para la inmensa mayoría de la población, la degradación de los servicios públicos y la injusticia evidente de hacer pagar los platos rotos de la crisis financiera a quienes menos la habían provocado. Es que además, desde el punto de vista de la recuperación económica, la austeridad ha demostrado ser una rotunda equivocación.

Desgraciadamente, esta dura lección la hemos aprendido con creces, y ahora, ni los organismos internacionales, ni siquiera los partidos liberales y conservadores de nuestro entorno plantean que esa pueda ser de nuevo la respuesta. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó por primera vez lo que llamó un Plan Marshall para Europa, la idea de un gran un Fondo de Recuperación (ahora denominado por la propuesta de la Comisión Europea Next Generation EU), se ha ido abriendo paso, y en estos momentos nadie cuestiona la idea general de que es imprescindible una inyección masiva de capital para sostener la economía golpeada por la pandemia. Pero luego están los detalles, y esa es ahora la cuestión.

Los grupos políticos representados en el Parlamento Europeo hemos hecho un esfuerzo de negociación y consenso para enviar un mensaje común, alto y claro, con dos resoluciones aprobadas por amplia mayoría, y una carta que enviamos la semana pasada a los líderes europeos. La idea fundamental es que no vamos a aceptar cualquier acuerdo. El Fondo de Recuperación deberá tener un tamaño acorde a las dimensiones de esta crisis, y alcanzar, como mínimo, los 750.000 millones de euros, como pidió la Comisión Europea. De ellos, al menos 500.000 millones tendrán que ser en forma de subvenciones a fondo perdido, de la misma manera que se ha hecho con los Fondos de Cohesión, que transformaron Europa y la pusieron en la vía de la convergencia. Sería un error intentar cargar con más deuda a países ya suficientemente sobrecargados.