Uno de los mayores expertos españoles se moja sobra el final de la pandemia: sí, es optimista

El epidemiólogo español del Hospital Monte Sinaí de Nueva York Adolfo García Sastre se ha mojado durante una entrevista en Espejo Público sobre si el final de la pandemia está cerca o no.

García Sastre, en medio del incremento de casos que está viviendo España, se ha mostrado optimista y ha querido dar un rayo de esperanza. El experto se ha sumado a la línea que defienden otros muchos epidemiólogos de que la variante ómicron, mucho más contagiosa y menos virulenta que las anteriores, puede ser la que acabe con la pandemia.

"Es una posibilidad que ómicron sea el fin de la pandemia, espero que sea así. Se parece a un virus respiratorio normal en humanos, pero todavía es capaz de dar lugar a muchas infecciones", ha asegurado.

El experto ha defendido esta postura: "Con las dosis de refuerzo vacunales, la gente que va a estar expuesta a la variante y, seguramente, con una vacunación más basada en ómicron para el próximo invierno, ya tendríamos acabados los problemas que nos da el virus".

Además, García Sastre ha señalado que la actual ola de ómicron ha pillado a España sin estar preparada: "Sabíamos que era mucho más transmisible e iba a causar más infecciones en los vacunados. Casi un mes antes sabíamos que la mejor forma que existía para disminuir la variante era acelerar las dosis de refuerzo y tener test de diagnóstico personales para que cada 2 días las personas pudieran autodiagnosticarse y aislarse si estaban contagiados".

"Nos ha pillado sin preparación. No se pueden poner tan rápido esas medidas. Los test de antígenos tenían que haber sido más accesibles y teníamos que haberlos hecho no solo para Nochebuena sino antes. Ahora es difícil poner las medidas que se necesitan si no se tienen test disponibles", ha añadido.

García Sastre también ha destacado que se sabía que había que reforzar al personal sanitario porque se sabía que iba a haber una gran demanda de gente que iba a ir a diagnosticarse.