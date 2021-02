Dos barcos con 2.000 vacas de España enfermas de lengua azul vagan desde diciembre por el Mediterráneo

La organización defensora del bienestar animal Compassion in World Farming (CIWF) ha solicitado la intervención “urgente” de Chipre e Italia en el caso de dos barcos que salieron de España hace dos meses con más de 2.000 de bovinos a bordo y que, tras serles diagnosticadas la enfermedad de la lengua azul, no encuentran puerto que les quiera acoger.



Según señaló este sábado a Efe la directora de la organización, Olga Kiku, se trata de los buques “Elbeik” de bandera congoleña y el “Karim Allah”, con pabellón libanés, ambos con un total de 2.600 vacas, terneros y toros.



Los barcos zarparon los días 17 y 18 de diciembre de los puertos de Tarragona y Cartagena rumbo a Libia pero a su llegada, las autoridades de ese país rechazaron la descarga porque a los bovinos se les diagnosticó fiebre catarral, una enfermedad vírica no contagiosa para los humanos, más conocida como lengua azul.



El “Elbeik” se encuentra ahora cerca del puerto chipriota de Famagusta, mientras que el “Karim Allah” está al sureste de la isla italiana de Cerdeña.