La vacuna contra la bronquiolitis para menores y gestantes tardará unos años

Yana Tatevosian / EyeEm via Getty Images

Yana Tatevosian / EyeEm via Getty Images

No hay tratamiento farmacológico efectivo ni lo habrá a corto plazo para la explosión de bronquiolitis que está colapsando las urgencias pediátricas pero sí se espera la aprobación en dos o tres años de vacunas para menores y gestantes, que no son un tratamiento en sí sino una medida para prevenir la enfermedad.



Así lo explica en una entrevista con EFE, el vocal de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP), David Andina, quien considera que medidas preventivas como las vacunas conferirán inmunidad a las madres gestantes y a los niños así como los anticuerpos monoclonales de administración única, que actualmente se reserva para niños con patologías de base con administración mensual.



Andina, que es pediatra de urgencias en un hospital de la Comunidad de Madrid, insiste en que la bronquiolitis no tiene tratamiento como otras infecciones respiratorias y subraya que lo que se hace en urgencias es “cribar qué niños necesitan ingreso porque tengan dificultad respiratoria, les cueste comer o el oxígeno esté muy bajo, en ese caso quedan hospitalizados y se les pone unas gafas nasales”.